Rodičovský příspěvek – o něco víc, o rok míň

350 tisíc korun, které je možné vyčerpat nejvýš za tři roky. To je nabídka současné vlády pro rodiče dětí, jež se narodí po Novém roce, kterou v prvním čtení schválila sněmovna. Rodičovský příspěvek od státu se zvýší o 50 tisíc korun, odpadne možnost čerpat čtyři roky. Argumenty vlády jsou takové, že maximální dobu rodičovské čerpá jen minimum rodičů, a na vyšší než padesátitisícové zvýšení stát nemá peníze. Respektive má, ale vládní touhy šetřit by dostaly další velkou ránu.

Opozice s tím nesouhlasí a podle ní si rodiče zaslouží čtyři sta tisíc korun. Od roku 2020, kdy se rodičovský příspěvek zvedal naposledy – z 220 tisíc korun –, se spotřebitelské ceny zvedly o třetinu, proto by se měl rodičovský příspěvek zvýšit o celých 100 tisíc korun. Opozice, tedy ANO a SPD, proto navrhují změnu novely, a zároveň chtějí nějaké zvýšení příspěvků pro všechny rodiče dětí do čtyř let. Vládní novela počítá s jasným řezem na přelomu tohoto a příštího roku. SPD by také chtěla, aby se rodičovský příspěvek zvyšoval každý rok automaticky podle inflační doložky, jako se valorizují třeba starobní důchody.