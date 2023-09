Aikido v geopolitice

Tradiční hodnoty jsou základem naší identity, naší existence, naší státnosti,“ řekl Vladimir Putin v červenci na rusko-africkém summitu v Petrohradu. „To nás nepochybně spojuje s většinou obyvatel Afriky, s většinou afrických států,“ dodal.

Kreml prezentuje válku na Ukrajině jako součást mnohem větší bitvy proti Západu a jeho údajné hegemonii a snaží se v ní na svou stranu získat Asii, Afriku a Latinskou Ameriku. Zkouší to různými strategiemi – a jednou z nich jsou hodnoty. Demoskopická agentura Afrobarometer opakovaně ukazuje, že Afričané za inspiraci nejčastěji považují západní demokracie a v trochu menší míře Čínu. K Moskvě se neupínají. Minimálně zčásti však cílená ruská propaganda, která vykresluje úpadek a dekadenci Západu, zabírá. Soudě alespoň podle střípků, jakým byl třeba postřeh, který do deníku The Guardian ze sahelského Nigeru napsal tamní novinář Garé Amadou. „Rusko je považováno za obránce morálních hodnot, které jsou Afričanům drahé, jako je respekt vůči náboženství a sňatek mezi mužem a ženou,“ vysvětloval, proč někteří jeho spoluobčané po červencovém vojenském převratu mávali na znamení radosti ruskými vlajkami.