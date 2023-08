Šéf ANO se musí omluvit novinářce

Loni v dubnu zveřejnil Andrej Babiš na svém facebookovém účtu (se 400 tisíci sledujících) příspěvek s názvem „Došlo WhatsAppem“. Do parlamentních voleb zbývalo pár měsíců a předseda ANO sdílel koláž s fotografií české investigativní novinářky Pavly Holcové s textem: „Pokud by se Babiš opovážil kandidovat na prezidenta, tak už je dávno s panem Sorosem domluvené, že na něho týden před volbami zase našijeme nějakou nepravdivou špínu. Posledně to zabralo. Pan Soros byl velmi spokojený!“

Babiš tak reagoval na v tu dobu zveřejněnou mezinárodní kauzu Pandora Papers, v rámci které šéfredaktorka webu Investigace.cz Pavla Holcová odhalila, že šéf ANO nakoupil ve Francii řadu nemovitostí skrze neprůhledný řetězec offshorových firem. Babišův obličej se vzápětí v rámci zjištění objevil na titulkách zahraničních deníků společně s dalšími politiky po celém světě včetně ruského prezidenta Vladimira Putina, kterých se odhalení mezinárodního uskupení investigativních novinářů o neprůhledném financování týkalo.