Blažkova nejedlá večeře

Říká se, že zamilovaným plyne čas jinak. Pokud to tak je, český ministr spravedlnosti Pavel Blažek překypuje láskou. Novinářům tvrdil, že se před bouřkou ukryl v hospodě a tam náhodou potkal Martina Nejedlého, někdejšího pobočníka Miloše Zemana a velkého fanouška Vladimira Putina. Bouřka sice byla brzy pryč, ale on setrval u jeho stolu několik hodin. Na místě jej zachytili reportéři Seznam Zpráv a odvysílali jeho zmatená vysvětlení, proč se s Nejedlým setkal. Stalo se něco skandálního? Ano, ale...

Pavel Blažek se s Nejedlým v hospodě neskrýval, proto také návštěvníci upozornili novináře, kdo tu sedí. Možná ministrovi ani nevadí zveřejnění informace, že popíjí s vlivným mužem. Bylo by totiž překvapivé, kdyby ho to poškodilo, spíše to jeho význam zvýší. Jsou politici pro veřejnost a jsou politici pro zákulisí. Blažek si pečlivě buduje obraz člověka, který má kontakty všude, se všemi, pro každou dobu a konstelaci. Dodnes jsou mu partajní kolegové vděční, že vyjednal u Miloše Zemana snadný vznik vlády. Jeho spolustraníci si tak mohou říct: Večeřel s Nejedlým? Dobře, dělá to, kvůli čemu si ho držíme.

Předsedové stran nevedou své strany. Určují část politické agendy, motory politiky jsou ale někde jinde. U lidí jako je Blažek. Kdyby Petr Fiala zohledňoval obraz ministra spravedlnosti v médiích, jeho zapojení do mnoha kauz, už by ho musel odvolat. Ve skutečnosti ale bez Blažka může fungovat jen těžko.

Na sítích volali lidé po ministrově odvolání. Ano, policie se zabývá několika kauzami spojenými s Hradem v době, kdy tam Nejedlý působil, takže ministr spravedlnosti by se měl držet od něj daleko. Ano, Nejedlý byl klíčová postava proměny prezidentského úřadu v detašované pracoviště krvavého Putina. Ano, Nejedlý obchodoval se svým vlivem na Zemana. Ano, v jiné zemi by tohle zlomilo politikovi vaz. V Česku ne.

Kdyby se Blažka premiér Fiala zbavil, riskoval by, že ten svůj vliv a kontakty obrátí proti němu. V politice platí jedno pravidlo, jehož autorství se přisuzuje různým světovým politikům a které se týká problematických, ale mocných lidí: „Je lepší mít ho uvnitř stanu, aby močil ven, než aby nám zvenku močil dovnitř.“

Celá kauza tak nebude mít zřejmě větší dopad. Jen se politika trochu víc ušpiní v očích části veřejnosti (té menší), která věří, že jsou tu jen dvě skupiny politiků. Ti špinaví v partě Babiše a Zemana a ti čistší kolem vlády Petra Fialy. Tak to ale nikdy nebylo a ani nebude. Politika má vždy mnoho různých odstínů a „kluci, co spolu mluví“ budou zákulisní síť rozšiřovat i nadále.

Otázkou jen je, jak dlouho dokáže Blažek chodit na pomyslném nataženém laně, aniž by se zřítil. Jeho sebevědomí, že se mu nemůže nic stát, oslabuje instinkty. Pokud Blažek spadne, všechna jeho škobrtnutí, přehmaty, kontakty a kauzy se dostanou do úplně jiného světla a mohou způsobit, že Blažek s sebou strhne i Petra Fialu.

Erik Tabery

šéfredaktor