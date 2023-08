Dělníci kultury

Růžový rauš aktuálně zažívají světová kina. Díky Barbie. Snímek o kontroverzní plastové panence od Mattela, jehož tvůrcům se podařilo navodit dojem, že pomáhají ženské emancipaci, překročil na tržbách miliardu dolarů. Opakuje se tak scénář z loňského léta, kdy se o podobné vzrušení postaral svým průletem kiny Top Gun: Maverick a jeho hvězdu Toma Cruise média promptně pasovala do pozice „zachránce kin“, nad jejichž budoucností se podle některých stále stahovala postpandemická mračna proměněných diváckých návyků i průmyslové praxe (rozleptání exkluzivity uvádění filmů přednostně do kin). Dvě léta po sobě tak ukázala, že kino není mrtvé a diváci se do něj vracejí, pokud k tomu mají důvod. O ten ale mohou už brzy znovu přijít.

Nikoli kvůli nečekanému viru, ale kvůli stávce v Hollywoodu. Scenáristé stávkují od začátku května, v půli července se k nim přidali herci a herečky. Čím déle stávka trvá, tím má větší dopad a první vlny, které se rozběhly od pomyslného dopadu kamene na hladinu, už mají svůj efekt. Studia začínají odkládat premiéry některých velkých filmů, na nichž jsou často kina nejvíce závislá a které byly naplánovány do konce tohoto roku.