Čtyři české elitní vojáky čeká podle informací Respektu obžaloba

Vyšetřování největšího skandálu české armády za posledních deset let je u konce. Podle informací Respektu by v nejbližších týdnech, nejpozději do konce srpna, měli být obžalováni čtyři vojáci elitní 601. skupiny speciálních sil za podíl na smrti afghánského vojáka Vahidulláha Chána. Tento muž zemřel po jejich výslechu v roce 2018 – během mise české armády v Afghánistánu – a vojáci by měli být obžalováni podle paragrafů za „neuposlechnutí rozkazu, neposkytnutí pomoci a porušení pravidel strážní služby“. Za toto na první pohled banální porušení zákona jim hrozí v praxi až dvanáctileté vězení. Výbušnost celé kauzy způsobuje nejen podezření ze selhání čtyř špičkově vycvičených vojáků, ale i postup vedení armády, které se snažilo zametat důkazy o možné vině českých vojáků pod koberec, a to i přes důrazná upozornění z nejvyšších vojenských kruhů NATO.

Případ Vahidulláha Chána je po pěti letech téměř zapomenut. Afghánec – příslušník tamní spojenecké jednotky – zahájil v říjnu 2018 na základně Šindánd palbu na projíždějící auto, v němž zabil českého vojáka a další dva zranil. Po činu se okamžitě vzdal svému veliteli se sdělením, že „právě střílel na Američany“. V tu chvíli se stal osobou podezřelou z terorismu a vojenské předpisy spojenců říkají, že je s ním nutné bez prodlení provést tzv. taktický výslech ke zjištění zásadních informací – zda jednal sám, nebo jestli je s někým ve spojení, nebo zda nehrozí další útok. Nejprve ho vyslechli Afghánci, ti ho pak předali českým vojákům. Jak dokládá fotografie, kterou při předání pořídili Afghánci, do výslechové místnosti k Čechům přišel vězeň nezraněn. Dva čeští vojáci ho pak se dvěma přítomnými českými strážnými a afghánským tlumočníkem vyslýchali dvacet minut. Podle jiného svědka, afghánského tlumočníka pro americkou armádu, který stál za dveřmi, se z výslechové místnosti ozývaly „bolestné výkřiky“, a když čeští vojáci předávali střelce Američanům, měl podle stejné výpovědi zkrvavenou tvář a podlitiny na těle.