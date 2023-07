Boje Pavla Rychetského

Je horké červnové pondělí, dvě hodiny odpoledne a muž, sedící v koženém křesle v jedné z kanceláří brněnského Ústavního soudu, si právě zapaluje cigaretu. Okno v prvním patře bývalého sídla moravské Zemské sněmovny je dokořán otevřené přímo do České ulice, pod okny cinkají v pravidelných intervalech tramvaje. „Strašně rád kouřím, ale nemám rád zakouřené prostory. Tak proto to otevřené okno. V zimě je to samozřejmě mnohem komplikovanější, takhle pořád větrat,“ říká. Průběh rozhovorů s Pavlem Rychetským se v mém případě sedm let odehrával vždy ve stejné, výše popsané konstelaci. Dnes téměř osmdesátiletý Rychetský pouze občas do esemesky připsal, že nemá čas ráno, protože úterky a čtvrtky od půl osmé do devíti věnuje tenisu, své celoživotní vášni.

Dnes je už na první pohled něco jinak. Kouření během zimních měsíců v této místnosti Pavel Rychetský už nemusí řešit. Letos 7. srpna tady po dvaceti letech končí – jak v čele mocné instituce, tak jako ústavní soudce – a chystá se do dlouho odkládaného důchodu.