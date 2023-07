Album týdne

Vždy záleželo na zaměření alba: během více než třiceti let kariéry byla PJ Harvey feministkou, popovou hvězdou, kronikářkou Anglie i zpravodajkou v terénu. Vyzkoušela si mnoho rolí a do nové se situuje i na posledním desátém albu I Inside the Old Year Dying . Tentokrát obrací pozornost do minulosti k lidovým vyprávěním a příběhům, zároveň si přivlastňuje a modernizuje archaický dialekt rodného anglického Dorsetu.

Původně to ani nemělo být album, pouze si ke hře na klavír vzala vlastní slova z knižní básně Orlam a písně začaly přicházet samy. Byla vyčerpaná z turné k předchozímu, politikou prosycenému albu The Hope Six Demolition Project a potřebovala se odreagovat. Ovšem kolem poetického příběhu devítileté holčičky pojmenované Ira-Abel začal vyvstávat samostatný nový příběh. Odehrává se v lesích poblíž Dorsetu a v průběhu rituálů jednoho roku sleduje, kterak Iru-Abel opouští nevinnost dětství.