Vzpoura zvířat

Uvědomili jsme si, že máme pod lodí dvě kosatky a že koušou do našeho kormidla,“ vzpomínal nedávno jachtař Daniel Kriz pro zpravodajství CNN na událost, která se v dubnu odehrála ve vodách kolem Gibraltaru. O chvíli později pozoroval Kriz jedno ze dvou mláďat obřího kytovce, jak odplouvá se zbytky kormidla v tlamě, zatímco dospělé kosatky krouží kolem, jako by na povedený vtípek adolescentů dohlížely. S neovladatelnou lodí se podařilo doplout do přístavu, tři jiná plavidla ale po útocích kosatek, k nimž v této oblasti dochází v uplynulých několika letech, klesla ke dnu.

Kosatky přitom nejsou jediným inteligentním druhem, který v poslední době na člověka útočí. Zatím kvůli nim nikdo nezemřel, což bohužel nelze říci o počínání šimpanzů v Ugandě, kde tito lidoopi unášejí děti. Všechny incidenty mají jedno společné: dochází k nim tam, kde lidé masivně pronikají na teritorium zvířat. U španělských a portugalských břehů vládne hustý provoz všemožných plavidel, která kosatkám mohou působit zranění a znervózňovat je. A fotografie z míst, kde šimpanzi napadají vesničany, ukazují spíš než nedotčený prales něco jako českou krajinu: mozaiku polí, cest, domků a také zbytky lesíků, v nichž velcí lidoopi sice v malých skupinách přežívají, ale nemají už co jíst.