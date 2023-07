Nic nového pod sluncem

Jistě znáte ten povzdech po prostudování nabídky ovoce a zeleniny v supermarketu: „Opravdu je zapotřebí, aby se jablka vozila z Nizozemska, hroznové víno z Namibie, cibule či brambory z Egypta? To dříve nebylo, a taky jsme žili!“ I já jsem se takto často rozčiloval a s rozhořčením sledoval uhlíkovou stopu takto putující zeleniny a ovoce. Při diskusích o povinném podílu českých produktů v obchodech jsem si sice uvědomoval některé věcné nesmysly navrhovaného zákona (např. v soli náš region nebyl soběstačný ani v raném středověku a není šance, že by se to změnilo), nicméně nápad to byl v zásadě zajímavý. U vhodných komodit by se navíc jednalo o návrat do dřívějších dob, usnadněný ovšem o nynější možnosti rozvoje zemědělství. Nepamatoval jsem si, že by se z nějakých vzdálených destinací vozily například brambory. Pravda, cibule v minulosti nezřídka chyběla, ale nedostatek byl té české, ne nějaké cizácké bůhvíodkud, o jablkách hanba vůbec mluvit. Avšak jsem se pletl, a to pořádně a ve všem.

