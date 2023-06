Počítačové hry pro děti a dospívající

„Když jsem hrála Zeldu jako dítě, připadala jsem si jako dospělý člověk, který se dokáže prosadit v temných a děsivých kobkách a sám si razit cestu cizími zeměmi. Teď když jsem dospělá, cítím se jako dítě, které se vydává na zábavné dobrodružství a na chvíli opouští své povinnosti v reálném světě,“ popisuje kouzlo série Legend of Zelda herní novinářka The Guardian Keza MacDonald. V počítačových hrách můžeme zakusit pocit moci, kterou v reálném světě nedisponujeme – protože je prostě nedosažitelná, nebo jen proto, že nemáme možnost uložit si těžkou pozici, vyzkoušet si různá řešení a pokračovat tím, které se jeví jako úspěšné. Pro mladé lidi, od nichž čekáme, že budou poslouchat rodiče nebo vyučující, takové světy představují prostor, kde mohou být jen sami za sebe nebo trávit čas s kamarády. Kde mohou testovat nejen zručnost s gamepadem, ale také své schopnosti a sociální interakce. Stejně tak zde můžou prožívat emoce, jež se zpravidla snažíme zakrývat – jako jsou pocit selhání, smutek nebo ostuda. Zároveň jim mohou hry nabízet radost z hledání vlastních řešení herních situací a prozkoumávání různých zákoutí – což je další cenná vlastnost, jež napomáhá dalšímu rozvoji. Do videoherních světů lze utéct i před nesnesitelným vedrem a hrozícím úpalem, když si doma najdeme stinný kout, nebo mimo něj vzdušnou kavárnu: hry už si dnes díky různým zařízením můžeme brát na cesty, některé z nich lze kromě tradičních platforem konzumovat i na zařízeních s Androidem nebo iOS.

Legend of Zelda: Tears of Kingdom

(Nintendo Switch)