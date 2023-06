Letní resty

Začátek parlamentních prázdnin, tedy tradičního volna, kdy nezasedá Poslanecká sněmovna, je letos stanoven na 14. července. Poslanci si na týdny po něm ale pravděpodobně dovolenou nenaplánují. Jen tři dny před deklarovaným termínem totiž z vlády do dolní komory dorazí poslancům k projednání tzv. úsporný balíček, série opatření, jež mají korigovat zadlužení státu. Poslanci pětikoalice si k tomu přihodili ještě schválení změny valorizace penzí a předčasného odchodu do důchodu. Opozice již mezitím deklaruje, že bez obstrukcí se to neobejde.

„Klidně nebudou parlamentní prázdniny,“ vzkázala kolegům zákonodárcům v České televizi předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) právě v kontextu možného protahování jednání. Koalice si na červenec stanovila dva úkoly: jedním je schválit v prvním čtení zmíněný úsporný balíček, ke kterému se pak poslanci vrátí na podzim, a současně schválit nejprve ve druhém a pak i ve třetím čtení úpravy valorizace penzí a předčasného odchodu do důchodu – a normu tedy schválit definitivně.