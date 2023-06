Maso bez výčitek

V nedělní části právě proběhlého festivalu Rock for People vystupuje podnikatel Roman Lauš hned dvakrát. Nejprve s postgrungeovou kapelou Mean Daddies. Později si bere slovo jako přednášející v bloku Jídlo budoucnosti. Je totiž zakladatelem firmy Mewery vyvíjející v Česku tzv. buněčné maso –⁠ laboratorně kultivované maso. V Mewery vzniká z buněk selečího pupečníku, při jeho výrobě tak nepřijde o život žádné zvíře. Ve své přednášce ukáže Roman Lauš publiku mobilní kultivátor a následně prototyp „buněčného“ vepřového hamburgeru. Ačkoli ví, že ochutnávku mu zákon nepovoluje, zeptá se alespoň lidí v sále, jestli by měli zájem ochutnat. „Devadesát procent rukou se zvedlo nahoru, a o to mi šlo. Změnit mindset, vzbudit zájem.“

Tah je to chytrý a správný. Zatímco ve světě běží proces hledání udržitelného proteinu mnohem rychleji a nové alternativy už míří nezadržitelně na talíře veřejnosti, tuzemský pohled na věc se podobá seriálu z osmdesátých let Návštěvníci: laboratorní maso považujeme za hříčku sci-fi. Ono už je přitom tu. Zbytek veřejné debaty je bohužel omezen na posmívání se vegetariánům. Ti odpovídají ještě hlasitějším důrazem na etiku, která je ale konzumentům masa doslova buřt.