Je Fico americký agent?

Když Robert Fico žádá, tak ve skutečnosti hrozí. Naposledy „žádal“ na sociálních sítích slovenské a české progresivní politiky, aby neničili vztahy mezi Čechy a Slováky. Ničí je prý tím, že Fica kritizovali ministr zahraničí Jan Lipavský a prezident Petr Pavel za jeho výroky na adresu Ukrajiny. Slovenský politik totiž chce zastavit pomoc Kyjevu a více méně se jeho rétorika dá shrnout jako obhajoba ruských pozic. Fico vzkázal, že čeští politici si hrají s ohněm. „KTO TOTO ORGANIZUJE, JE BLÁZON. RÁD BY SOM POŽIADAL VŠETKÝCH ČESKÝCH POLITIKOV, ABY SA NENECHALI NAHOVÁRAŤ NA TAKÚTO ŠPINAVÚ PRÁCU A NEZASAHOVALI DO ZÁLEŽITOSTÍ SR,“ napsal Fico na sociální sítě, použití výhradně velkých písmen zachováváme jako důležité svědectví o expremiérově rozpoložení.

Co se to tedy děje? Chtějí čeští politici zhoršit vztahy mezi Prahou a Bratislavou a nechápou, „že na Slovensko se chodí s kloboukem v ruce, a ne na hlavě“, jak píše Fico?

Momentálně jsou mezi oběma zeměmi nejlepší vztahy v historii. Český prezident a slovenská prezidentka Zuzana Čaputová mají nadstandardně blízký vztah. Stejně tak si rozumějí obě vlády. Ale zároveň je nepochybné, že na horizontu se rýsují velká mračna. V Evropské unii momentálně hraje otevřeně ruskou kartu pouze Maďarsko Viktora Orbána. Pokud by vládu sestavil Robert Fico, postavil by se po jeho bok. Sice by symbiózu mohla narušovat slovenská prezidentka Zuzana Čaputová (v Maďarsku je hlava státu Orbánovým vazalem), ale zatím nevíme, jestli bude příští rok znovu kandidovat. A vlády mají navíc větší moc než prezidenti.

Že by Fico spolupracoval s Orbánem, je jasné mimo jiné z toho, že odmítá jakékoli trestání Maďarska za narušení podmínek právního státu, což kritizovaly instituce Evropské unie. Když v prosinci navštívil Slovensko maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó, tak se s šéfem Smeru sešel a prohlásil: „Fico si zaslouží úctu Maďarů.“ Myšleno samozřejmě Orbánovu úctu.

Vztahy Česka a Slovenska by se proto v případě vlády Roberta Fica zhoršily. Obě země by najednou stály na opačných březích téže řeky. Fica ale žene do protičeského sentimentu ještě jeden faktor. On bytostně nesnáší prezidentku Čaputovou. Takže když ta si rozumí s Pavlem, stal se pro něj nepřítelem i on. Ukázal to ostatně hned po Pavlově zvolení, kdy na tiskové konferenci prohlásil:

„Pan generál velmi jasně za dva dny ukázal, kým je. Za dva dny. Hned věděl, komu má telefonovat, a hned vyhlásil, že Ukrajina patří do NATO. Teď už nikdo nemůže pochybovat o tom, kdo za ním je. Kdo ho tlačil dopředu, jak ho vymysleli… My už teď přesně víme, a to ještě ani nesložil slib, jakou zahraniční politiku bude tlačit český prezident. A tu stejnou samozřejmě tlačí také naše paní prezidentka. A proto je prezidentka Zuzana Čaputová nebezpečná pro Slovensko, protože nás dovedou do neštěstí.“ Jinými slovy, Fico poté, co opakovaně označil slovenskou prezidentku za americkou agentku, obvinil z toho samého i českého prezidenta. To už je urážka, která se vůči hlavě státu jiné demokratické země nedělá. S ohněm si tak hraje jen on sám.

Nabízí se ale otázka, jestli nakonec není tím americkým agentem právě Fico. Jednou z rolí tajných služeb je vytvářet chaos, aby se nepřišlo na to, kdo jim vlastně slouží. Na Slovensku za chvíli nebude jediný člověk, kterého by šéf Smeru neoznačil za agenta USA. Jak zní to staré české pořekadlo? Ano: Kdo to říká, ten to je, tomu se to rýmuje.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, inspirativní čtení vám přeje

Erik Tabery

šéfredaktor