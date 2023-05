Útěk do knih

Co po invazi na Ukrajinu čtou Rusové? Například nejstahovanější beletrií v ruském on-line knihkupectví LitRes se loni stal dystopický román George Orwella 1984. Propadl se prodej vzdělávacích a self-help knih a naopak narostl zájem o fantasy literaturu a beletrii, populární jsou i knihy o Hitlerovi a nacismu. A jak píše pro časopis Foreign Policy známý Putinův kritik a politolog Andrej Kolesnikov, oblíbená literatura vzdělaných Rusů přibližuje, jak se tato část ruské společnosti vypořádává s tím, že jejich stát napadl sousední zemi a vede proti ní válku.

Popularitu literatury o nacismu dokazuje podle Kolesnikova například velký prodej knihy britského historika Nicholase Stargardta, která v Rusku vyšla pod názvem The Mobilized Nation (Mobilizovaná společnost) pojednávající o životě v Německu mezi lety 1939–1945 (Kolesnikov nespecifikuje, odkud přesně informace o prodeji čerpal). Dva měsíce po začátku loňské únorové invaze se na vrcholu žebříčku kupovaných knih v ruském internetovém knihkupectví Ozon držela kniha přeživšího holokaustu Viktora Frankla Člověk hledá smysl, v níž popisuje snahu najít sílu a odolnost tváří v tvář největšímu útlaku. A uveďme do třetice další oblíbenou novinku: do ruštiny čerstvě přeloženou autobiografickou knihu novináře a spisovatele Sebastiana Haffnera Příběh jednoho Němce: Vzpomínky na léta 1914–1933.