Slovensko má úřednickou vládu a doufá ve zklidnění. Fico v pravý opak.

Na Slovensku padla minulý týden vláda a příští čtyři a půl měsíce, které zbývají do předčasných voleb, zemi povede úřednický kabinet. Novým premiérem v historicky první slovenské úřednické vládě se stal dosavadní viceguvernér Národní banky Slovenska a uznávaný ekonom Ľudovít Ódor. Prezidentka Zuzana Čaputová sdělila, že od vlády očekává zejména zklidnění politické situace a věcnost – země se dlouhodobě zmítá ve vyhrocených půtkách, končící vláda premiéra Eduarda Hegera už vloni v prosinci pozbyla důvěru parlamentu.

Na zklidnění situace to po ohlášení úřednické vlády zatím moc nevypadá. Naplno se rozbíhá předvolební kampaň a podle průzkumů to dnes občany nejvíc táhne k opoziční straně Smer bývalého premiéra Roberta Fica . Nejčerstvější květnový průzkum agentury AKO staví tuto partaj do čela s necelými 20 procenty preferencí. Slovenská média rozdělují tamní strany na demokratické a nedemokratické – Fico v tomto členění spadá do druhé kategorie. Preference začaly růst i dalšímu tělesu, které se k „demokratickému bloku“ neřadí, straně Republika. Dubnový průzkum agentury Focus naměřil této partaji, odštěpené od fašistické strany Naše Slovensko Mariana Kotleby, téměř 10 procent. Smer i Republika si notují v tématech, jako je konec slovenské podpory bojující Ukrajině a vykázání obranných jednotek NATO ze Slovenska; obě také označují Západ za nepřítele a Zuzanu Čaputovou za – slovy Fica – „americkou agentku“.