Rasističtí žháři z Vítkova opouštějí po třinácti letech vězení

Šestnáctiletá Natálie rychle zabíhá do domu. S novináři mluvit rozhodně nechce. „Nechce vlastně moc mluvit s nikým cizím, a o tom, co se jí stalo, už vůbec ne,“ vysvětluje její maminka Anna Siváková pod pergolou na zahradě za jejich domem v Budišově nad Budišovkou. To, co se před čtrnácti lety stalo, je dodnes patrné v dívčině tváři – popáleniny na osmdesáti procentech těla ze tří zápalných lahví vhozených čtyřmi rasistickými žháři do ložnice domu, kde tehdy dvouletá Natálie spala, na ní zanechaly stopy na celý život.

Minulý týden se Natálie dozvěděla, že pro dva ze čtyř útočníků to naopak právě končí – soud je podmínečně propouští na svobodu po odpykání dvou třetin trestu. A tohle ani Natálie, ani její rodiče prostě nedokážou přijmout. „Jak se z trestu dvacet let za mřížemi najednou stane jen třináct? Beru to tak, že ti lidé, co Natálce i nám zničili život, teď dostali odměnu,“ říká Anna Siváková. „Nám třetinu zničeného života neodpustí nikdo.“