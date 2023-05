Najít lék, nebo aspoň slepou cestu

Grant z evropského fondu Horizon je pro badatele hodně prestižní věc, osobní gratulace od ministryně pro vědu jakbysmet. Šestice českých akademiček, bádajících na poli komunikačních studií a médií, má od minulého týdne v kapse oboje a k tomu úkol, který zní tak trochu jako pokus o spásu světa – najít recept proti dezinformacím a poradit, jak moderní mediální sféru účinně a nenásilně zregulovat.

Projekt, jehož bude český tým součástí, nese název Resilient Media for Democracy in the Digital Age (ReMeD) a běží už od letošního jara. Potrvá tři roky, koordinuje ho španělská Universidad de Navarra a podílejí se na něm akademici z Německa, Irska, Belgie, Rakouska, Velké Británie a Norska.