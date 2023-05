Jen počkej!

„Jsem tak příšerně unavený z věčného usmívání,“ stěžuje si naštvaně Danny Cho (Steven Yeun) v první epizodě seriálu Ve při (Beef). Má depresi a za sebou stresující den, kde všechno hrálo proti němu. Svou frustraci ale musel držet na společensky přijatelné hladině. Kdyby maska spadla, mělo by to pro něj a pro jeho skomírající byznys opraváře nedozírné následky. Jeho marný pokus vrátit do supermarketu zboží bez účtenky vyústil na parkovišti v konfrontaci s řidičem luxusního SUV. Zuřivé troubení na obou stranách eskalovalo nečekaně rychle do ještě zuřivější honičky po losangeleských silnicích.

Zdviženým prostředníčkem a pár zničenými záhony mohlo vše skončit, ale ještě před finálem prvního dílu se Danny vetře do luxusního domu, který si našel podle značky protivníkova auta. Dům patří Amy Lau (stand-up komička Ali Wong), stejně jako luxusní bílé SUV. Danny jí v pomstě pomočí celou koupelnu. Když naskakuje do auta před rozzuřenou ženou, která za ním pádí ulicí, má na tváři široký, skoro dětinsky radostný úsměv. I doběla rozpálená Amy se zlehka usměje – jako předzvěst toho, co během deseti dílů přijde. Oba zasvětí svůj život úsilí zničit život toho druhého. Do velké míry proto, aby na chvíli nemuseli řešit svůj vlastní.