Film týdne

Premiéru měl loni na karlovarském festivalu v nové sekci Proxima, která nahradila starší Na východ od Západu, pak směřoval do kin a teď se mu život prodlužuje on-line na platformě HBO Max. „Žít“ co nejdéle a dostat se k co největšímu počtu diváků si druhý film režiséra, scenáristy a skladatele filmové hudby Šimona Holého A pak přišla láska… jednoznačně zaslouží. Byť se na první pohled může zdát, že jde o nenápadnou vztahovou miniaturu volně, pro někoho možná až ledabyle vztaženou k rámci širších témat ženských rolí, ženských těl vystavených společenským tlakům i otázek po sesterství a generační rozdílnosti.

Komorní snímek vznikal v sevřeném štábu během dvoutýdenního výjezdu na Vysočině. Čerpá hlavně z energie trojice hereček: lítostivé psycholožky hledající lásku v hypnoticky-útlocitném ztvárnění Pavlou Tomicovou, její skeptické dcery v podání Sary Venclovské a kartářky, která má první z žen během ozdravného víkendu uprostřed přírody pomoci být šťastná a milovaná, již hraje čarodějnicko-byznysová Tereza Hofová.