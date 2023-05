Juval Harari tvrdí, že lidská civilizace je v ohrožení

Umělá inteligence se nabourala do operačního systému lidské civilizace. Nic víc a nic míň. Jako hostující esejista týdeníku The Economist to tvrdí izraelský historik Juval Noach Harari. Zapomeňte na obavy o pracovní místa nebo o vlastní důstojnost, pod níž se propadne země, až se tajně zamilujete do rozpustilého chatbotu. Tady jde o mnohem více. I když schopnost podlehnout slovům stroje v tom hraje klíčovou roli.

Jazykem lidské civilizace je příběh, píše Harari. „Lidská práva nejsou zakódována v naší DNA, jedná se o kulturní artefakt zrozený z toho, jakým způsobem vyprávíme příběhy, na jejichž základě pak píšeme zákony. Bohové nemají fyzickou podstatu, i tady se jedná o kulturní artefakty, jež jsme stvořili vyprávěním mýtů a sepisováním svatých knih.“