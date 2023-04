Fox News a hra s ohněm

O volební noci v listopadu 2020 televizní kanál Fox News zaskočil tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa. Právě reportéři stanice, okolo níž se koncentrují Trumpovi příznivci, totiž jako úplně první oznámili, že prezident nezvítězil v klíčové Arizoně. Trump, který dodnes tvrdí, že ve volbách prohrál podvodem, pochopitelně soptil. „Zřejmě nevědí, kdo tady snáší zlatá vejce,“ prohlásil na adresu Fox News o pár dní později, když svým stoupencům veřejně doporučoval, ať přeladí na jiné konzervativní kanály, třeba Newsmax. V tu chvíli již ovšem ve Foxu panovala panika, která Trumpův pohled dobře odrážela. „Copak nevědí, že nám tím (reportéři) působí hmatatelné škody?“ rozhořčovala se v SMS hlavní komentátorská hvězda stanice Tucker Carlson. „Rozumějí výkonní manažeři tomu, do jaké míry ztrácíme důvěryhodnost u svých diváků? Hrajeme si s ohněm,“ obával se.

Minulý týden zaskočila televizní stanice Fox News exprezidenta Trumpa podruhé. „Jsem šokován, jsem překvapen,“ prohlásil bývalý prezident v diskusním pořadu poté, co se dozvěděl, že stanice jeho loajálního stoupence Carlsona bez varování vyhodila. Stalo se tak krátce poté, co se televize dohodla na horentním mimosoudním vyrovnání ve výši 787 milionů dolarů s firmou Dominion Voting Systems, o níž její komentátoři – v čele s Carlsonem – ve svých pořadech opakovaně tvrdili, že se podílela na zfalšování voleb ve prospěch Joea Bidena. Obsah výše citovaných SMS vlastně známe právě kvůli vyšetřování této kauzy, během něhož se dostala na veřejnost soukromá korespondence zaměstnanců Fox News. Víme tím pádem také to, že lidé jako Carlson nikdy nevěřili tomu, co říkali z televizních obrazovek, což byl také důvod, proč byla pozice Fox News v právním sporu neudržitelná a televize musela přistoupit na rekordní odškodné.