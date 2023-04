Bidenův čtvrtý pokus

„Nechte mě to dokončit,“ vyzval Američany Joe Biden ve videu, kterým minulý týden oficiálně potvrdil to, co se již několik měsíců tušilo – svoji další, historicky již čtvrtou, prezidentskou kandidaturu. Kdo by čekal, že bude úřadující americký prezident mluvit o konkrétních zákonech, které za dva a čtvrt roku ve funkci stihl prosadit a které ho ještě k prosazení čekají, mýlil by se. Biden minulý týden Američany požádal, aby mu svěřili mnohem větší úkol. „Když jsem kandidoval minule, říkal jsem, že jsme uprostřed bitvy o duši Ameriky. A tahle bitva ještě není u konce,“ prohlásil. Se slibem, že zachrání „duši Ameriky“ v roce 2020 nakonec porazil Donalda Trumpa. Bude to na příštího republikánského soupeře stačit i tentokrát?

Klíčovou podmínkou pro úspěch této strategie a dost možná i celé Bidenovy kandidatury samozřejmě je, zda se příští rok skutečně zopakuje jeho souboj s Trumpem. Pole Trumpových republikánských protikandidátů stále roste, exprezident ale zatím ve všech průzkumech přesvědčivě vede. Do voleb v tuto chvíli zbývá ještě osmnáct měsíců a stát se může cokoli, přesto opakování souboje z roku 2020 vypadá přinejmenším pravděpodobně.