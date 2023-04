Výstava týdne

Jsou umělci analytického typu, kteří svou tvorbu podřizují racionálním úvahám. Pak jsou umělci spontánní, kteří se naopak řídí impulzivními vjemy bez ohledu na rozum. No a pak je tu Pavel Dušek, který obě polohy spojuje. Třicetiletý absolvent střední stavební školy, milovník ultramaratonských běhů, trpělivý experimentátor s betonovým materiálem a zároveň jeden z největších malířských talentů vzešlých z ateliéru Michaela Rittsteina na AVU proslulý nebojácnými ilegálními vstupy do veřejného prostoru. Tohle autorovo pozoruhodné rozpětí nyní skvěle dokumentuje jeho výstava In the House v pražské Trafo Gallery.

S kurátorem Radkem Wohlmuthem na ni vybral své nové obrazy. Jde (až na dvě plátna) o betonové desky, které Dušek buď prezentuje samostatně, nebo z nich sestavuje složitější celky. Odlitky v podobě geometrických reliéfů zachycují interiéry staveb, autor je následně pokrývá mohutnými vrstvami barev, což podporuje podivuhodnou iluzivní hru, již s divákem hraje. Většina z interiérů je nekonkrétní, jde o jakýsi výsek z autorových mentálních krajin, respektive domů. Je tu ale i všem dobře známé obyčejné koupelnové zátiší s vanou, umyvadlem a držákem na mýdlo, na který by se vzhledem k jeho trojrozměrnému provedení opravdu mohlo zkusit položit mýdlo.