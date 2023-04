Na summitu v Bruselu se novým členem Severoatlantické aliance stalo Finsko. Křesťané slavili Velikonoce, Židé vyjití z Egypta a buddhisté narození Buddhy; do druhé poloviny vstoupil muslimský ramadán. Kolem Letovic na Blanensku prolétlo mírné tornádo. Ministryně obrany Jana Černochová a náčelník generálního štábu české armády Karel Řehka připravili po inventuře armádních skladů další náklad zbrojní pomoci pro napadenou Ukrajinu. V Brně se konalo poslední rozloučení s válečným hrdinou, bývalým příslušníkem československé stíhací perutě britského Královského letectva generálem Emilem Bočkem. Bez Elizy by tu ještě byl, citovaly i zdejší sdělovací prostředky vyjádření vdovy po belgickém občanovi, který v posledních letech trpěl úzkostmi kvůli globálnímu oteplování a spáchal sebevraždu poté, co o hrozbách ekologické krize vedl šest týdnů debaty s umělou inteligencí Elizou v aplikaci Chai a během té doby si k halucinujícímu, nepravdivé a emocionální vzkazy chrlícímu chatbotovi podle své ženy vytvořil hluboký a mystický vztah. Kvůli klesajícím cenám elektřiny a plynu propukl jarní konkurenční boj mezi dodavateli energií. Za schvalování genocidy byl k půlroční podmínce odsouzen mladý tuzemský patriot, který v březnu v Praze zabalený do české vlajky demonstroval proti vládě s nášivkou ruských žoldáků na rukávu a se symbolem ruské agrese proti Ukrajině velkým „Z“ na batohu. Pokud se něco objeví v médiích ve spojení s celebritami, začnou se o to lidé více zajímat: před pár lety byl boom zvětšování hýždí ve spojení s Kim Kardashian, nyní je to tedy bukální lipektomie, vysvětlil přednosta Kliniky plastické chirurgie 1. lékařské fakulty Karlovy univerzity Martin Molitor, proč mezi lidmi stoupá touha nechat si po vzoru známé modelky Belly Hadid naříznout zevnitř tváře, odsát z nich tuk a docílit tím tajuplného zvýraznění lícních kostí. Dědička finančního impéria nebankovních půjček PPF a nejbohatší Češka Renata Kellnerová podala žalobu na americké firmy Soloy Helicopters, Triumvirate LLC a Third Edge Heli, jejichž vrtulník před dvěma lety spadl při přepravě jejího manžela z hotelu k lyžovačce na ledovci, kde pak také během několikahodinového čekání na záchranu Petr Kellner se svými průvodci a sportovním instruktorem nakonec zemřel; kvůli průtahům v organizaci záchranných prací paní Kellnerová viní firmy z „bezohledného, finančním ziskem motivovaného“ zanedbání péče o zákazníky a žádá po nich proplacení nákladů na pohřeb a za psychologickou péči pro pozůstalé. Po dvaceti letech oprav snažících se vytvořit vhodné mikroklimatické podmínky bylo do krypty kostela ve Vamberku převezeno z broumovské úschovny všech 34 slavných „vambereckých mumií“ ze 17. a 18. století. Je to symbolický návrat domů: maminka, tatínek, Brnečko, jak říkával, komentovala Věra Kunderová pro veřejnoprávní rozhlas otevření knihovny svého muže – spisovatele Milana Kundery – v rodném Brně. České vysoké školy vyzvaly své zaměstnance a studenty, aby z bezpečnostních důvodů odinstalovali ze svých elektronických zařízení aplikaci čínské sociální sítě TikTok. Průmyslová produkce se vrátila k růstu. S dluhem dvou miliard korun za nezaplacené dodávky zboží zkrachoval e-shop s elektronikou Mamut. Zesnulý zpěvák Miro Žbirka získal v hudební anketě Žebřík cenu in memoriam za svou skladbu Nejsi sám.

