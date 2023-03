Výstava týdne

Duben přichází a s ním konečně i výlety do přírody. Záleží samozřejmě na počasí, ale kdyby bylo náhodou v příštích týdnech ošklivo, pořádný výlet, respektive Trip si může každý vychutnat i pod střechou. Tak se totiž jmenuje kolektivní výstava v pražské galerii Jilská 14.

Sestavil ji kurátor Petr Vaňous, který na ni dal dohromady jména, jež se z pozice městských intelektuálů a intelektuálek, konkrétně malířů a malířek, vztahují k přírodě. A tady se dostáváme k další výhodě výstavy, protože ukazuje, že cestovat se dá nejen ven, ale i dovnitř, do prostorů krajin mentálních. Jimi jsou zaplněná plátna Filipa Horyny, který v příjemném labyrintu historických prostor v Jilské prezentuje kupříkladu obraz spáčů odpočívajících v psychedelické krajině připomínající zrovna vybuchující planetu. Do snových světů to táhne také Tomáše Skálu, který v sérii filigránských tuší na papíře ukazuje, jaké je to třeba proletět se na bezmotorovém trojplošníku nad Sázavou.