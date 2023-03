Výchova Železným

Narazil někdo na kapsáře a má potřebu před ním varovat ostatní? Nebo na chodníku překáží bezohledně zaparkované auto, kolem něhož nejde projít, a zasloužilo by alespoň trochu amatérsky skandalizovat? Pomoc se až donedávna zdála snadná: vytáhnout z kapsy mobil, násilníka vyfotografovat nebo natočit a zveřejnit na internetu. K rychlé nápravě to sice asi stačit nebude, ale k našemu alespoň částečnému uspokojení ano. V poslední době je tu však komplikace: velmi pravděpodobně bude taková občanská obrana vyhodnocena jako porušení ochrany soukromí známé pod značkou GDPR a z obránce veřejného prostoru se tak může rázem stát jeho narušitel. Anebo ne?

Minulý týden zveřejnila pražská městská policie sedmiminutové video, jak zasahuje proti muži, který – jak se později ukázalo – nouzově zastavil se svým autem v centru města na přechodu pro chodce. Řidič věděl, že ho policie natáčí, ale svým následným chováním udělal pramálo, aby si získal sympatie potenciálních diváků. Na videu je patrné, jak v podivné křeči odmítá spolupracovat a frackovitě se podivuje, co si to strážníci dovolují. Od prvního okamžiku záznamu je tak jasné, na čí straně bude publikum: majiteli audi stačilo uznat chybu, omluvit se a odjet, ale místo toho propadá hysterii. Naproti tomu strážníci přes večerní hodinu vše řeší se zenovou trpělivostí, s hlasem zabarveným do tónu oblíbeného učitele a otázkami jako „budu potřebovat podpis, není to pro vás problém?“. Zkrátka žádná monstra, která lze tu a tam spatřit, jak ve jménu pořádku s gustem šikanují bezdomovce.