Další zmrazení platů politiků?

Asi neexistuje větší evergreen tuzemské politiky než debata o platech ústavních činitelů. Letos se k tomu však nabízí ojedinělý kontext: rekordní inflace, ekonomický útlum a škrty ve státních výdajích. Za této situace se letos v lednu po dvou letech politikům „rozmrazily“ platy, zafixované v roce 2020 v rámci rozpočtových úspor kvůli pandemii.

Nyní platy na základě automatického výpočtu zakotveného v zákoně stouply o 13 procent, tak aby odpovídaly dvouapůlnásobku průměrné hrubé mzdy. Opozice požaduje solidaritu s občany a další zmrazení. Přidal se však i prezident Petr Pavel – poté, co vládě podepsal zákon o snížení růstu důchodů, ji na tiskové konferenci zkritizoval za to, že opozicí navržený bod týkající se zmrazení platů zablokovala. Podle hlavy státu není možné brzdit růst důchodů a na platy ústavních činitelů nesahat. Pavel posléze dodal, že by mělo jít o gesto směrem k veřejnosti, i když deficit veřejných financí nezachrání.