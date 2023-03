Ostravský běh do schodů

Jedna z oblíbených kratochvílí autora těchto řádek je měřit si síly se svým sportovně nadaným sedmiletým synem. Naposledy k tomu došlo teď v březnu v Ostravě, a to v místě, kde by člověka nenapadlo, že je to možné. Běh do kopce, lépe řečeno do mnoha strmých schodů, proběhl na čelní stěně nově zkolaudované fakulty sportu. Je to pozoruhodný objekt, kus zajímavé moderní architektury, která je na míru udělaná nejen pro její obyvatele – studenty sportu –, ale i pro běžné návštěvníky.

V každém směru je to totiž funkční dům, který slouží pohybu. Jeho průčelí má tvar schodů, na nichž lze od rána do noci trénovat kondičku, úplně nahoře je pak ovál, kde lze běhat a dělat další podobné věci. Sportoviště jsou i v bezprostředním okolí této vysoké školy a většina z nich je vedle profíků otevřená i místní veřejnosti nebo přespolním návštěvníkům.