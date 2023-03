Knižní tipy

Čáslavská a holubička na oslovi

Profesionální fotbalista, pianista, spolupracovník tajné policie, filmař a fotograf. Tím vším byl Karel Novák (1925–2007) a nás nyní zajímá jeho posledně zmíněná životní role. Po Novákovi se dochovalo přes 200 tisíc fotek, v nichž prokázal své „umělecké řemeslo“, jak jeho tvorbu v předmluvě první monografie v nejlepším smyslu slova označuje editor Tomáš Pospěch. Novák byl vynikající sportovní fotograf. Než mu komunisté po invazi zakázali jezdit do světa, nafotil hned čtyři olympiády – šlo přitom o dobu, kdy si filmy musel každý večer sám vyvolávat v hotelu a ráno je poštou posílat do Prahy. Ač aktuální knížku zaplatil Český olympijský výbor, Pospěch do ní soustředil snímky, které jsou výjimečné nejen ze sportovního, ale hlavně z obrazového hlediska. Je tu snímek našich reprezentantů seřizujících si silniční kola přímo na pokoji v olympijské vesnici v Tokiu, Emila Zátopka, který si na hotelu v Melbourne po tréninku sundává roztrhané ponožky, nebo Věry Čáslavské, kterou Novák potkal v polovině šedesátých let náhodou na pláži v Jugoslávii a přesvědčil ji, aby před ním udělala holubičku na oslíkovi. Karel Novák fotil pro časopisy Stadión, Československý sport či Gól, vyšla mu taky velmi populární kniha Sparta v Americe. Jeho monografie je půvabnou ódou na starou dobrou reportážní fotografii – jen by jí slušely popisky psané v méně legračním sporťáckém duchu s „objevnými“ poznámkami o hokeji, který se dá hrát i v létě, nebo o fotbale, který je v dešti pěkná dřina. Na těch fotkách je to jaksi vidět.

Jan H. Vitvar