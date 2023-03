Stát se touhou

Začínala přesně v okamžiku, kdy showbyznys nutí ženy končit. Blížily se její pětatřicáté narozeniny a po dlouhých letech vydávání alb s kapelou i pod různými pseudonymy se konečně chystala debutovat pod svým jménem a ustavit si vlastní styl. „Jsem teprve na začátku,“ popisovala to Caroline Polachek v roce 2019 pro The Guardian. „Myslím, že ženy jsou v hudebním průmyslu vedené k tomu, že jakmile je jim 35, tak mají prošlou dobu spotřeby. A já jsem tady proto, abych dokázala, že to je faktický omyl,“ říkala rázně a na její slova velmi záhy došlo.

Album Pang se stalo díky singlu Hit Me Where It Hurts v ranku posluchačsky ambicióznějšího popu naprostou senzací a novinka Desire, I Want to Turn Into You výlučnou pozici Caroline Polachek jen upevňuje. Zatím se jedná s přehledem o kritikou nejlépe hodnocenou desku letošního roku a Polachek zde rozvíjí vlastní vizi popového soundu, který má mnohem blíže k autorskému pojetí veličin jako Kate Bush, Björk nebo Fiona Apple než k obvyklým hitparádovým produktům. Posílená letitými zkušenostmi z nezávislé newyorské scény i psaním pro superstar dokáže Beyoncé Caroline Polachek unikátním způsobem oslovit publikum mainstreamové i alternativní.