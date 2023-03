Jak prezidentství Miloše Zemana změnilo Česko?

Terezie Tománková dramaturgyně a moderátorka CNN Prima NEWS dramaturgyně a moderátorka CNN Prima NEWS

Prezidenta Zemana jsem potkávala od jara 2020 při pravidelných rozhovorech. Je to výrazný politik, který vyvolával silné emoce a u části společnosti dokonce agresivitu. S novináři i svými odpůrci vedl válku, ve snaze pobavit své příznivce a ponížit kritiky šel občas za hranu důstojnosti funkce. Pozornost strhával (mimo jiné) hlavně svým vztahem k ústavě, snahou měnit politický systém. On ale vydržel, je pevný. A to je skvělá zpráva. Velké hodnocení a dopad jeho politiky, domácí i zahraniční, bude podle mě potřebovat pro historiky odstup a odeznění těch silných emocí. Časem by ale měnit mělo přibýt i to, jak jsme se změnili my. Veřejně vyjadřovaná přání smrti v posledních letech už nic nevypovídala o Miloši Zemanovi. Možná teď zkusme hodnotit uplynulých deset let ne kvůli němu, kvůli Česku, ale kvůli sobě.