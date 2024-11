Rok jedna. Před 35 lety vyšel první Respekt

Sami zakladatelé spatřují svou tehdejší výhodu i nevýhodu v tom, že co se týče novinářské práce, byli až na zmíněné samizdatové zkušenosti naprostí začátečníci. Na jednu stranu to znamenalo učit se celé řemeslo od základů. „Na to, co je vlastně novinařina, jsme přicházeli postupně. Ale už v průběhu prvního roku jsme si na poradách začali klást ty správné otázky,“ vzpomíná Jaroslav Spurný. „Mohli jsme pořád psát o zločinech estébáků a o tom, co ti lidé dělají dnes – a často jsme to dělali. Ale byly tu i stejně důležité věci: jak přesně má fungovat tajná služba? Jak vypadají tyhle služby na Západě? Co vlastně dělají? Dnes samozřejmé věci, ale pro nás to byly novinky. A pátráním po nich pro mě osobně začala v Respektu skutečná novinařina,“ říká.