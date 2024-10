Reportáž z míst, kde se rozhodnou americké prezidentské volby

Jednak celý poloostrov slouží během letních měsíců jako útočiště často ne úplně nejchudších Američanů, takže v přístavech tu kotví luxusní plachetnice pojmenované třeba Well Played, v tomto kontextu zhruba Takhle se to dělá. A pak je tu jiný lokálnější vzdor, protože poloostrov se systematicky vzpěčuje představě, že Amerika je fatálně rozdělená; zatuhlá do neprostupných názorových táborů, téměř na pokraji občanské války.