Reportáž z míst, kde se rozhodnou americké prezidentské volby

Hala Fiserv je nacpaná po střechu a 15 tisíc natěšených demokratů radostně tančí a bliká světelnými náramky, jejichž barevné kombinace někdo neviditelně ovládá ze zákulisí. Halou duní pop, za mixážním pultem si podupává diskžokejka. Publikum, které odhadem ze dvou třetin tvoří ženy, je na nohou, ruce drží nad hlavou a hlasitě zpívá. „Sweet Caroline // Oh! Oh! Oh!// Good times never seemed so good!“ burácí halou klasický šlágr Neila Diamonda. „Sladká Caroline // dobré časy ještě nikdy nevypadaly tak dobře!“ „Tak dobře! Tak dobře! Tak dobře!“ skanduje souhlasně nadšený dav, přítmí prořezávají reflektory a odlesky širokých rozzářených úsměvů nadšených fanoušků.