Poličkou a nárožím za lepší svět

Jste tím, kde a jak bydlíte, a to je neúprosná pravda. Má samozřejmě svou zábavnou tvář, kterou zná každý, kdo se přestěhoval „na lepší místo“: sám je rázem lepším člověkem, každým úsměvem pěstuje sousedství a jde mu o to, aby společně obývaná ulice či náměstí vzkvétalo. Časem to přejde, ale počáteční vzmach je mohutný.

Má samozřejmě svou drsnou tvář. Své bydlení má jen málokdo plně ve svých rukou. Často je výsledkem v lepším případě kompromisu, v horších případech spíš nutnosti. Nejde jen o adresu a poštovní směrovací číslo, ale i vnitřek našich příbytků, kdy se do koktejlu přidává nedůslednost a lenost. Tahle polička by zasloužila přivrtat a plán na nové obklady v andaluském stylu už máme tři roky, v opraveném bytě by se nám dýchalo lépe, ale…

Ovšem jako u sebe samých – něco přece jenom ve své moci máme. Víc, nebo míň, ale každý z nás má možnost trochu proměnit své pokoje, svou ulici nebo dokonce své město. Rovnice platí na obě strany. Jsme tím, kde bydlíme, a to zase odráží nás samotné.

Nápadů, možností, myšlenek, inspirací a povzbudivých i odstrašujících příběhů je kolem dost. Něco z tohoto bohatství vám přinášíme v našem novém speciálu. Doufáme, že se vám bude líbit. A že až ho budete dočítat, bude odložený ve čtecím koutku, který jste konečně uspořádali tak, jak jste vždycky chtěli, a třeba bude ležet nedaleko výhledu na ulici, která se zrovna proměnila v trochu přátelštější a zábavnější místo.

Hodně sil a hodně štěstí vám přeje

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora