Zavoral: Musel bych zrušit Radiožurnál, Dvojku, Vltavu i Plus, kdyby politici seškrtali náš rozpočet o osm set milionů
Rozhovor s šéfem Českého rozhlasu o tom, proč považuje nejnovější vládní záměr na změnu financování médií veřejné služby za likvidační
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura představil vládní záměr zákona, který by zrušil televizní a rozhlasové poplatky pro lidi nad 75 let, firmy, nezaopatřené mladé lidi do 26 let nebo osoby se zdravotním postižením. V reakci nato jste uvedl, že by rozhlas přišel o sedm set až osm set milionů korun, tedy asi třetinu rozpočtu. Čeho se na této změně osobně nejvíce bojíte?
Z návrhu je znát nulová znalost celé problematiky. Bavit se například o osvobození nezaopatřených dětí v případě placení rozhlasových a televizních poplatků je holý nesmysl, protože tím plátcem jsou domácnosti, v nichž ty děti žijí. Takže za ně to platí rodiče. Hlavní problém vidím v rozsahu té cifry, propadu našich příjmů až o osm set milionů korun.
Co by to způsobilo?
Jde o náklady na v podstatě všechny naše celoplošné stanice. To bych mohl zrušit Radiožurnál, ČRo Dvojku, Vltavu i ČRo Plus. Ta částka je obrovská, je to opravdu třetina příjmů, kterou máme z rozhlasových poplatků. Je to likvidace rozhlasu v té podobě, v jaké dneska existuje. Kdyby k tomu došlo a o tyto peníze jsme přišli, museli bychom na troskách stavět zcela nový a úplně jiný rozhlas.
