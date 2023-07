Únosy ukrajinských dětí naplňují znaky genocidy

Hlavním tématem nového Respektu jsou příběhy ukrajinských dětí, které se podařilo zachránit z ruského zajetí. Následující rozhovor je jeho doplněním. Pokud podobné články oceňujete, chcete je číst pravidelně a podpořit jejich vznik, buďte našimi předplatitelkami a předplatiteli - teď navíc s mimořádnou slevou.

Po prázdninách se v Praze uskuteční setkání tzv. Krymské platformy, v jejímž rámci jednají západní politici s cílem pomáhat Ruskem napadené Ukrajině. Budete jí předsedat a jedním z hlavních témat mají být děti nesené z Ukrajiny. Proč právě tohle téma?

Ano, uskuteční se 24. října a společně s předsedou ukrajinského parlamentu Ruslanem Stefančukem budeme jednání hostit. Cílem akce je zejména koordinace úsilí za navrácení Krymu Ukrajině a řešení důsledků nelegální ruské okupace. Ruskem deportované a unesené děti jsou jedním z hlavních témat proto, že je to jeden z nejhrůznějších projevů této války. Nikoho by neměl nechat klidným, je potřeba tomu věnovat náležitou pozornost. Tyto jevy nejsou bohužel nové, byly zaznamenány již v roce 2014, když Rusko anektovalo Krym, ale teď se to samozřejmě děje ještě v mnohem větší míře. Do Prahy zveme nejen představitele ukrajinské politiky a předsedy parlamentů evropských zemí, ale i představitele z globálního jihu, kde nemusí být dění na Ukrajině vnímáno tak akutně. Je to možnost, jak s nimi o tom mluvit, aby dostali plastický obraz.

Koho přesně globálním jihem myslíte?

Afriku, Asii, Jižní Ameriku, státy, které v OSN poměrně často hlasují ve prospěch Ruska, jsou neutrální, nebo se nevyjadřují zcela jasně.

Kdo bude hlavní hostem akce?

Před pár dny jsme měla možnost mluvit s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, řešili jsme mimo jiné i účast jeho manželky Oleny Zelenské. Vypadá to velmi nadějně.

Jaké mate informace o unesených dětech?

Podle těch nejnovějších, které mám z minulého týdne od ukrajinských poslanců, je jich přes jednadvacet tisíc. Jejich osudy jsou zmapované, ví se, kde by měly na okupovaných územích nebo v Rusku být. Ale celkové číslo bude mnohem větší, mluví se až o stovkách tisíc dětí - o nich se neví nic. Prezident Zelenskyj při našem rozhovoru hodně žádal o to, abychom děti podporovali i v praktické rovině. Uvažujeme o finanční sbírce ve prospěch projektů, které jim pomáhají.