Snažíme se pochopit, proč je svět z hmoty, ne z antihmoty

Měření provedená už koncem šedesátých let minulého století zároveň ukázala zneklidňující věc: Ze Slunce, obrovského fúzního jaderného reaktoru, přilétá k Zemi jen asi třetina neutrin, než by podle výpočtů mělo. Mohlo by to mimo jiné znamenat, že naše mateřská hvězda vyhasíná, umírá. Než ale musel být vyslán tým astronautů, aby Slunce znovu „nastartoval“ výbuchem atomové bomby, jak o tom vypráví vědecko-fantastický film Sunshine z roku 2007, záhada se vyřešila. Zmíněný japonský detektor koncem minulého století dokázal, proč deficit vzniká: neutrina při letu prostorem „převlékají kabáty“ – mění se z jednoho typu neutrina na jiný. V procesech v nitru Slunce vzniká neutrino, které se nazývá elektronové, kromě něj ale existují ještě dvě jiná, ve která se může proměnit – a ta detektor v Japonsku nemůže zachytit. Ve fyzice se poznatkem o změně druhu neutrin „za letu“ otevřely nové perspektivy a cesta k teoriím, které sahají za rámec našich současných představ o světě částic, shrnutých v teorii zvané standardní model mikrosvěta.