Pokud pozvánka do NATO nepřijde, ukrajinský lid se bude cítit zrazen

Summit ve Vilniusu vstoupil do svého prvního dne. Jeho hlavní otázkou je v očích mnoha analytiků to, zda Ukrajina dostane, či nedostane pozvánku do NATO, případně jak přesně bude formulované sdělení, které aliance směrem ke Kyjevu vyšle. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg prohlásil, že rozhodnutí padne „v řádu hodin”. Na místě jsou také zástupci samotné Ukrajiny. Jedním z nejhlasitějších je poslanec Oleksij Gončarenko, který dorazil už o dva dny dřív, aby jednal se svými parlamentními protějšky. „Rozhodně to bude obrovská rána na naši morálku - a morálka je důležitá. Dnes je naší největší výhodou,” říká na otázku Respektu, co se podle něj stane, pokud slovo „pozvání” nezazní.

Do Vilniusu jste dorazil v neděli. Jaká je vaše mise?