Petr Fiala: Historie mě bude soudit jinak, než mě soudí současníci

Ne, tak nepřemýšlím. Kandiduji proto, že si myslím, že to má smysl. Že je potřeba, abychom pokračovali v politice, kterou děláme. A budu přesvědčovat voliče, že jsou to klíčové volby, ve kterých se bude rozhodovat o tom, jestli budeme patřit na Západ, nebo se budeme posunovat na Východ, jde o kvalitu naší demokracie.

V Německu měl jako vy podobně nízkou podporu kancléř Olaf Scholz. Část spolustraníků a analytiků mu říkala, že má do voleb uvolnit místo někomu s novou energií, jenž by měl šanci voliče oslovit. Scholz to neudělal a nakonec prohrál. Co jste si říkal, když jste sledoval jeho výsledek?