O můj pocit bezpečí nejde. Když se někdo dotkne naší podstaty, jsme nezdolní

Zaprvé nevíme, a nikdo to neví, kolik přesně je ona většina, protože rozsah manipulací, podvodů a zastrašování byl podle řady analýz enormní. Ti, kteří stáli za Gruzínským snem, bych rozdělila do dvou skupin. Zaprvé jde o lidi, kteří jsou s vládnoucí mocí propojeni skrze svoji práci, kvůli získávání veřejných zakázek v různých oblastech. Druhou skupinu tvoří lidé ovlivnění ruskou propagandou, která byla v posledním roce v Gruzii šířena mnoha různými kanály, médii, sociálními sítěmi, videi. Vládnoucí stranu vykreslovala jako tu, která zajistí mír a nezavleče zemi do války, jako je ta probíhající na Ukrajině.