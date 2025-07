Někdy je mnohem lepší odjet do lesa než do Paříže. Důležité je si ujasnit, co od dovolené chceme

Ještě jako dítě jsem jezdila s rodiči do Chorvatska. Když už jsem to ale měla ve své moci, tak jsem se začala zamýšlet nad tím, co od dovolené opravdu chci. A standardní dovolená u moře mi nedávala smysl, časově ani finančně. Často jsem místo toho jezdila do Litvínova, odkud pocházím a kde žijí mí rodiče. Když jeli na svou dovolenou, já jela na dovolenou k nim do domu s velkou zahradou.