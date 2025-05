Ne my, to „normální“ rodiče cpou dětem odmala sexualitu

B. F.: Mě to tedy hrozně irituje. Jsou to snad homosexuálové, kdo se k malým dětem chová jako k dospělým a cpe jim sexualitu? Ne, to přece ti „normální“ rodiče kupují malým holčičkám podprsenky a minisukně. Když si spolu kluk a holka hrají v jeslích, hned slyší: „Ó, vy se asi máte rádi, pusinku si nedáte?“ Proboha, vždyť oni je nenechají ani chvilku v klidu. Představte si, že by nějaký gay řekl o dvou klucích na hřišti: „Hele, to jsou ale roztomilí malí partneři!“ Ta stupidita mě strašně uráží.