Každý musel ustoupit, u nás to bylo pravidelné navyšování poplatků

V debatě o tom, jak se nadále mají financovat veřejnoprávní média, zvítězila cesta zvýšení koncesionářských poplatků. Pracovali jste na tom v koaliční poslanecké skupině rok. Jak tento závěr vznikl?

Klíčové je, že zůstanou koncesionářské poplatky. Evropou prošla populistická smršť, kdy vlády měly ambici rušit je a převádět financování pod státní rozpočet, což je úplné popření principů médií veřejné služby. Ve chvíli, kdy je financování navázáno na státní rozpočet, je také navázáno přímo na vládu a na její rozhodnutí. Druhý klíčový moment byl, že se nám už v takzvané malé mediální novele podařilo rozdělit volbu radních mezi sněmovnu a Senát. Původně jsme měli ještě ambicióznější představy, ale zůstalo alespoň něco. Obě komory obvykle bývají promíchané a velmi pestré, což znamená, že se nemůže stát, aby přišla vláda, odvolala parlamentem celou mediální radu - ať už Českého rozhlasu nebo České televize - a navolila do nich své lidi.

Jaké byly ty ambicióznější plány vás jako mediálního experta Starostů?

Receptů byla řada. Nejdřív jsme se senátorem a autorem původní mediální novely Davidem Smoljakem mluvili o tom, že by polovinu volil Senát a polovinu sněmovna, pro což v dolní komoře nebyla podpora. A pak jsou tzv. bavorské modely, ve kterých existují vyjmenované instituce, a každá z nich dodává svého adepta. Návrhů bylo v posledních patnácti dvaceti letech obrovské množství - a právě proto, že bylo hodně alternativ, nikdy se nikdo na ničem nakonec nedohodl. Tudíž fakt, že došlo ke shodě na malé i velké mediální novele, považuji za velký úspěch, i když se normy mé původní představě blíží třeba ze 70 procent.

Co vám v ní chybí?

Mně i Starostům v dohodě chybí indexace poplatku, která by například jednou za tři roky zvedla jeho výši o inflaci, případně pokud by inflace přerostla 15 procent dřív než za tři roky, navýšila by se automaticky. Aby k debatě, kterou jsme teď rok vedli, za deset patnáct let nemuselo dojít znovu, protože peníze ztrácejí vlivem inflace hodnotu. Některá budoucí politická reprezentace bude ve stejné situaci a je otázka, jestli bude mít vůli podpořit média veřejné služby. Ptal jste se, proč jsme šli cestou navýšení. Myslím, že jsou důležité dva principy. Jednak zvednutí poplatků, které zdaleka není o to, co „sežrala“ inflace - ono je to v podstatě téměř na polovině tehdejší hodnoty z let 2005, 2008, čili ono zvýšení by muselo být razantnější. Ale vzhledem k tomu, že došlo také k redefinici přijímače, tedy že nově budou platit i domácnosti, které nemají televizi, ale mají počítač nebo chytrý telefon, přibude nějakých 200 -300 tisíc domácností. A to je další multiplikační efekt, který oběma institucím přidává.