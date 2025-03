Jsem za zrádce, říká učitel, který natočil, jak se v ruských školách šíří válečná propaganda

Loni pak z Ruska utekl do Evropy, aniž by o tom komukoli doma řekl, a svůj jedinečný materiál přivezl s sebou. Spolu s dánským režisérem Davidem Borensteinem z natočených záběrů vytvořili film Pan Nikdo proti Putinovi, v němž absurdní svět ruské propagandy na malé provinční škole ukazují světovému publiku. Dokument vzniklý v české koprodukci získal jednu z hlavních cen na prestižním filmovém festivalu v Sundance a nyní bude mít českou premiéru na festivalu Jeden svět. V Rusku však vyvolal trochu jiné reakce. „Byly reakce, že jsem zrádce, byly reakce, že je to skvělý film,“ říká Talankin.