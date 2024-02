Investování ženám otevírá cestu k nezávislosti

Vaše platforma Investování pro holky nabízí ženám a dívkám „manuál“, jak co nejlépe nakládat s vlastními penězi. Co vás přivedlo k jejímu založení?

Řešila jsem tohle téma dlouho u sebe. Co bych vlastně měla dělat se svými penězi? O potenciálu i rizicích disciplíny jménem investování jsem nevěděla skoro nic. A zároveň kolem mě bylo hodně lidí, kteří úspěšně investovali. Bylo to pro ně normální, asi jako když někdo spoří u banky. Tehdy jsem začala cestovat a zrovna jsem půl roku žila v Asii jako digitální nomád. Všichni kolem mě tehdy investovali do bitcoinu – a byli to v drtivé většině muži. Napadlo mne, že je to dobrý přístup a že by mě asi bavilo se mu věnovat. Začala jsem také bitcoinem, psal se rok 2017 a prostě to letělo. Později jsem samozřejmě zjistila, že bitcon není jediná investice, kterou bych v životě chtěla dělat. Začala jsem studovat akciové trhy, ale informace v tu dobu existovaly ve formě, které laik jen těžko rozuměl – buď šlo o akademické studie, nebo o odborné ekonomické texty. Zjistila jsem, že vyznat se v tomto prostředí je obecně složité a že není moc lidí, kteří by vám na téhle cestě pomohli. A jelikož jsem pracovala v marketingu, napsala jsem o začátcích investování e-book určený právě pro ženy, a tím to celé začalo.

Proč se ženy pouštějí do oboru „investice“ méně častěji než muži?

Těžká otázka. Řekla bych, že to není něco, co by nás na první dobrou extrémně bavilo. Když jdeme s kamarádkou na kafe, probíráme rozhodně jiné věci než finance. Investování je specifické v tom, že nikdy nelze pochopit tuto oblast úplně, a z mé zkušenosti se právě ženy obvykle nepouštějí do věcí, kterým nerozumějí na sto procent. Ženy potřebují mnohem větší jistotu. Zároveň funguje rozšířená představa, že investování je něco strašně riskantního. Že o své peníze musíme někdy zákonitě přijít.

A není to tak? Investování je přece logicky rizikovější než poslat peníze spořicí účet.

Jistě. Ale způsob investování, který propaguji já, příliš rizikový není. Primární je investovat dlouhodobě. Čím déle necháte peníze takzvaně pracovat, tím více se snižuje míra rizika. Často uvádím jednoduchý příklad. Akciový trh podle dat roste v průměru o sedm procent ročně, i když jsou na něm výkyvy vlivem toho, co se děje v ekonomice nebo ve společnosti. Najdeme společnosti, které nějakou krizi nepřežijí a už se jejich akcie nedostanou na původní hodnoty, ale i proto se investuje spíše do stabilních a zaběhnutých společností. Když investuje člověk 150 tisíc jednorázově, tak za třicet let se z něj může stát milionářka jen díky této investici. Když ale investuje tisíc korun měsíčně – což je pro většinu z nás přijatelnější a méně rizikovější varianta – k milionu se dostane za třicet let také.

Díra na trhu

Váš projekt jako by ignoroval touhy po rovnosti. Je zaměřen na informování o investování pouze pro ženy. Nicméně jsou vaše rady jiné, než kdybyste je dávala mužům?

Ženy chtějí vidět někoho, kdo je jim podobný. Myslím si, že je pro ně komplikovanější a nepřirozenější jít se zeptat na investiční rady mužů. U mě asi mají pocit, že jsem jim blíž. Zároveň funguje můj příběh: začínala jsem s nulovými informacemi a dnes se orientuji velmi dobře. Zároveň bych nepodceňovala, že ženy řeší u investování často jiná témata než muži. Například jak se zaopatřit a jak využít své finance v souvislosti s očekávaným mateřstvím. Nebo třeba jak dosáhnout finanční nezávislosti na manželovi.

O tom, že investování je především cesta k nezávislosti, mluvíte opravdu často. Na čem? Na státu, na partnerovi, na rodině, nebo na práci?

Na všem, co zmiňujete. Impulzem pro investování dnes určitě je snaha zabezpečit se na důchod nezávisle na státu. Už víme, že naše generace nebude mít ve stáří ideální podmínky. Druhá důležitá věc je nezávislost na partnerovi. Spousta holek dodnes nechává finance na nich. Základní důvěra je ve vztahu zásadní, ale do mé akademie investování chodí spousta žen, jejichž vztah se po delší době rozpadl. Nebo se jejich partnerovi něco stalo a postavilo je to před situaci, kdy se musely ze dne na den zorientovat v tom, jak svět financí funguje. Setkala jsem se také se ženami, které chtěly odejít ze vztahu, ale nemohly, protože neměly žádnou vlastní rezervu. A právě to je dovedlo k tomu začít se starat o své finance.