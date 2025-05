Dominik Hašek: Chování NHL stojí lidské životy. Musí skončit s válečnou reklamou na ruskou agresi

Beru to a nejenom já jako reálnou hrozbu. A důvod je jasný. Rusko má s pácháním teroristických a jiných zločinů na území Evropské unie dlouhou zkušenost. Pro příklad uvedu ten nejznámější čin na českém území – vyhození muničního skladu ve Vrběticích do povětří v roce 2014, kde přišli o život dva čeští občané. Také víme, co se děje v Rusku, to pravidelné vypadávání různých osob z oken ve vysokých patrech. Po celé Evropě je obrovské množství ruských lidí, kteří jsou blízcí nebo oddaní Putinovi. Takže kdykoli významný ruský politik řekne adresné výhrůžné prohlášení, nelze to brát na lehkou váhu. Každopádně ale cítím obrovskou podporu jak od běžných lidí – od českých i ze světa –, tak i od našich politiků, od premiéra, ministrů zahraničí a vnitra.