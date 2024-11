Česká liberální politika nemá osobnosti ani schopnost komunikovat

Máme vládu, za kterou jsem rád, protože jsme ji vůbec nemuseli mít. Máme prezidenta, za kterého se nemusíme stydět. Můj příspěvek k tomu je samozřejmě minimální, ale můžu si říct, že nějaký byl, a to mě může maličko těšit. Teď se dostáváme do bodu, kdy v dalších parlamentních volbách bude něco podobného výrazně těžší uskutečnit. Už před těmi třemi lety to byl svým způsobem malý zázrak, že se to takhle poskládalo. Teď je to ještě daleko větší výzva. Nechci se s tím ale smířit a rezignovaně čekat s tím, že Babiš vyhraje a poskládá vládu s nějakou kombinací SPD, komunistů a Motoristů. Mě hodně mrzí, že tohle všechno jen málo lidí bere jako nějakou akutní hrozbu. Jako by byli v nějakém stadiu naučené bezmoci. Takže bych rád trošku vyburcoval lidi, aby s tím něco dělali.