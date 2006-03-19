Vratislav Schreiber
26napsaných článků
26napsaných článků
Polovina lidí v Africe hladoví, statisíce dětí tu umírají hladem. Spojené státy, Evropská unie i OSN se snaží pomáhat. Jenže bohaté země dávají na zemědělskou a potravinovou pomoc Africe miliardu dolarů ročně, a přitom své zemědělce dotují miliardou dolarů denně.
Tu změnu nelze přehlédnout. Tak dlouho upozorňovali lékaři na smrtelné nebezpečí skryté v cigaretách a tak dlouho rostly náklady na léčbu obětí, které si vášeň pro tabák vyžádala, až jedna země za druhou začala se systematickým protikuřáckým tažením. Sotva však boj s jedním civilizačním nešvarem odstartoval, už o sobě dává vědět další léta opomíjený kostlivec ve skříni – obezita. A nejde o žádnou marginálii. Jak v polovině března upozornilo americké Středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, přibylo jen ve Spojených státech za posledních deset let kvůli nadváze přes třicet procent úmrtí, a obezita tak brzy předstihne kouření jako nejčastější příčinu smrti. Zdaleka přitom nejde jen o americký problém. Podle dostupných statistik trpí obezitou také téměř čtvrtina Britů a o mnoho lépe na tom nejsou ani Češi. Celosvětově se pak dnes s nebezpečnou nadváhou potýká téměř miliarda lidí a každým rokem k nim přibývají stovky tisíc dalších.
Americký paradox
Veřejné zdravotnictví a zdravotnická osvěta už dokázaly za dobu své existence zabránit mnoha smrtonosným epidemiím, vymýtily řadu smrtelných chorob a výrazně prodloužily délku lidského života. Co se týká boje s obezitou, jsou však zatím v hluboké defenzivě. A právě neúspěch na této frontě označil prestižní britský lékařský časopis The Lancet v jednom ze svých posledních vydání za jejich „katastrofální selhání“. Situaci, která dnes v rozvinutém světě panuje, pak popisuje jako „americký paradox“: stále více lidí má přístup ke zdravým potravinám a dostatek informací o tom, s jak velkými zdravotními riziky jsou špatné stravovací návyky a obezita spojeny, a přesto čím dál více lidí tloustne. Navzdory bezprecedentnímu blahobytu tak nejsou lidé v rozvinuté části světa schopni žít zdravě.
S nebezpečnou nadváhou už se dnes potýkají plné dvě třetiny dospělých Američanů a rychlým tempem přibývá obézních i mezi dětmi. „Do ordinace mi chodí děti, kterým jsou čtyři, pět, šest let. Nemohou dýchat. Nemohou se sehnout, aby zvedly tužku. Nemohou si zavázat tkaničky. Nemohou ani pořádně chodit,“ citovala nedávno britská BBC v pořadu věnovaném speciálně tomuto problému jednoho z amerických pediatrů.